Amazon verhoogt minimumloon

De verhoging gaat op 1 november in en geldt voor alle 250.000 vaste en 100.000 tijdelijke arbeidskrachten in de VS.

Topman Jeff Bezos laat weten goed geluisterd te hebben naar de kritiek op de geringe beloning voor laaggeschoold werk. Hij moedigt andere grote bedrijven aan het voorbeeld van Amazon te volgen en dringt er bij het Congres op aan het wettelijk minimumloon in de VS te verhogen. Dit bedraagt nu een schamele $7,25 per uur.

Amazon laat zich er niet over uit of medewerkers buiten de VS ook beter betaald gaan worden.

Beleggers reageerden nauwelijks op de aankondiging, die de loonkosten met vele tientallen miljoenen dollars omhoog stuwt.