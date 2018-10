Italiaan koopt Nederlandse chocolademaker

Een overnamesom maken de partijen niet bekend.

Het in 1950 opgerichte Dobla is voornamelijk actief in de markt voor chocoladeversieringen, die in fabrieken in België, Vietnam en de Verenigde Staten worden gemaakt.

Ⓒ DOBLA

Het bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 51 miljoen euro en heeft wereldwijd vierhonderd medewerkers in dienst. IRCA had een jaaromzet van 250 miljoen euro.

Door de samensmelting met IRCA, dat in 2017 voor 80 procent in handen kwam van investeerder Carlyle, ontstaat een gecombineerd bedrijf van zo'n achthonderd medewerkers. Volgens topman Paolo Perego van IRCA profiteert het Italiaanse bedrijf van het distributienetwerk dat Dobla in de VS en Azië heeft. Dobla verwacht na de overname onder meer te groeien op vlak van productontwikkeling.