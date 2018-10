Geldproblemen dreigen voor jongeren

Terwijl het voor ouders juist een grote zorg is of hun kroost het later wel financieel weet te bolwerken, zijn de hoofdrolspelers zelf daar nauwelijks mee bezig. Uit een kersvers onderzoek van FFP-Nibud blijkt dat slechts 51 procent van de jongeren van 18 tot 30 jaar voldoende inzicht heeft in zijn of haar financiële toekomst, terwijl de samenleving daar tegenwoordig wél om vraagt.

We leven in een samenleving waarin steeds meer van ons wordt verwacht om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze financiële situatie en gezondheid. Vanzelfsprekend is het verleidelijk om de struisvogelmethode te hanteren en eventuele toekomstige problemen weg te stoppen. Want je relatie gaat natuurlijk nóóit over, je vindt sowieso een leuke baan die je altijd behoudt en je hebt altijd wel genoeg geld om een huis te kopen.

Helaas gaat ‘t in het werkelijke leven over het algemeen toch niet zo en gaan bijvoorbeeld relaties wél over. Als je dan samen een huis hebt gekocht, kan dat voor flinke financiële problemen zorgen, evenals het verliezen van je baan. En welke belastingen en verzekeringen komen er eigenlijk allemaal op je af?

Wat geld achter de hand hebben is zeker geen overbodige luxe. ‘Dat is voor latere zorg’, redeneren veel jongeren en feitelijk hebben ze daarmee gelijk. Alleen; op het moment dat die zorg ontstaat, kun je die vaak niet of moeizaam oplossen. ,,Dus is de oplossing om al op jonge leeftijd na te denken over je financiële toekomst en daar ook al naar te handelen,” raadt Rob van den Aker dan ook aan. Hij is bestuursvoorzitter van de Federatie Financiële Planning (FFP).

Rob van den Aker

Deze beroepsvereniging van gecertificeerde financiële planners met het FFP-Keurmerk onderscheidt zich van andere adviseurs door de vertaling van persoonlijke levensdoelen en wensen naar een haalbaar financieel plaatje. ,,Juist nu en zeker als je vaak van baan wisselt of als zzp’er werkt, is aandacht voor je financiële gezondheid belangrijk,” aldus Van den Aker van FFP.

Vooral thema’s als oudedagvoorziening en inkomen voor nabestaanden gaan bij jongeren het ene oor in en linea recta het andere weer uit. Wel geven jongvolwassenen in het Nibud-onderzoek aan dat ze meer behoefte hebben aan hulp bij financiële vraagstukken. ,,Financiële adviseurs zouden op deze resultaten in kunnen spelen”, meent het Nibud dan ook.

Enkele tips waar je zelf al mee aan de slag kan zijn:

· Kijk eens online wanneer je recht hebt op AOW.

· Zoek eens de polissen bij elkaar waarmee je geld voor later wegzet.

· Wil je een huis kopen? Kijk dan niet alleen naar de maximale hypotheek, maar ook hoeveel eigen geld je hebt om de bijkomende kosten te kunnen opbrengen.

· Twijfel je tussen kopen of huren? Bedenk dan hoe lang je in je volgende huis wilt wonen. Wil je met je werk meeverhuizen? Of verwacht je binnenkort gezinsuitbreiding?

Volgens Van den Aker laten jongeren kansen liggen door zich te weinig bezig te houden met de ‘dag van morgen’. ,,Als je nu grip op je financiële situatie hebt, kun je straks eerder stoppen met werken of een periode tot je 70e parttime werk inplannen.”

De jeugd heeft dan wel de toekomst; het is de vraag of ze dat zelf ook beseft.