Van Oord rondt overname MPI Offshore af

Met de overname krijgt Van Oord onder meer twee gespecialiseerde schepen en de bijbehorende opdrachten in handen. Het bedrijf versterkt zijn positie op met name de Britse markt voor offshore windparken. In totaal gaan circa honderd man personeel mee over naar Van Oord.

Eerder was al bekendgemaakt dat Vroon ook een deel van MPI Offshore aan het Belgische Jan De Nul verkocht. Dat bedrijf krijgt een ander gespecialiseerd schip met hijskraan in handen met bemanning en een deel van het personeel van MPI.