Baas mijnbouwer onder vuur na jachtpartijen

Online wordt Mark Bristow (59) bekritiseerd vanwege zijn dubbelrol.

Hij is de langst dienende topman van het mijnbouwbedrijf, hij is de medeoprichter van Randgold in 1995. Het concern zit midden in de overname door Barrick Gold in Canada, dat op de beurs goed is voor $13 miljard.

Mark Bristow, topman van Randgold Ⓒ Bloomberg

De overname maakt de combinatie met Randgold, met zelf nu 5 miljard Britse pond aan marktwaarde, het grootste goudbedrijf ter wereld.

De Financial Times toont dinsdag een serie foto’s van Bristow na het doden van een neushoorn, olifant, luipaard, bizon en zebra.

Randgold zelf heeft een samenwerking opgezet met natuurbeschermingsorganisaties zoals Panthera. Dat wil de populatie van onder andere tijgers en luipaarden wereldwijd in stand houden en heeft acteurs als Will Smith, Glenn Close en Jeremy Irons als donateur-bestuurders. Randgold steekt geld in de projecten.

Met zijn deelname aan het Mali Elephant Project stelt Randgold bijvoorbeeld de twee laatste woestijnolifantkuddes in Mali te willen beschermen.

Jagerstrofeeën

In nieuwsbrieven van Hunters & Guides Africa, een reisorganisatie uit Zuid-Afrika, staan tot 2014 foto’s van Bristow, veelal gezeten op en naast de door hem met jachtgeweer gevelde beesten.

Bristow is uitgegroeid tot het boegbeeld van de Britse FTSE-bedrijvenindex, dat historisch gezien talloze mijnbouwbedrijven telt. De Zuid-Afrikaan is de langst zittende topman onder alle FTSE-bedrijven. Hij kondigde deze week nieuwe investeringen in Tanzania aan.

Jacht is goed

Volgens het goudbedrijf draagt de gereguleerde selectieve jacht door Britstow juist bij aan het behoud van diersoorten. De opbrengsten zouden de lokale bevolking overal helpen. Volgens Wild Free, een non-profitinstelling, gaat gemiddeld 3% van de opbrengsten van safari’s naar de lokale bevolking.