Tijdelijk bestuurders: ’Terugkeer Sanderink bij Centric geen optie’

Door Vian Schouten

Gerard Sanderink, hier met zijn partner Rian van Rijbroek op weg naar de Ondernemingskamer, wordt nog wel geconsulteerd over besluiten binnen Centric. Ⓒ ANP/HH

Gouda - Een terugkeer van Gerard Sanderink bij zijn it-bedrijf Centric is geen optie. Dat zeggen de door de rechter aangestelde functionarissen die de taken hebben overgenomen van de weggestuurde eigenaar. Peter Wakkie, niet-uitvoerend bestuurder Willem Meijer en beheerder van de aandelen Marcel Evers overzien na hun eerste week binnen het bedrijf de gevolgen van de storm waarin Centric verkeert: „Er is een grote loyaliteit bij werknemers.”