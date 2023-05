Luxe ’ijsbreker’ gedoopt voor expedities naar noordpool

Opgericht in de jaren ’50 heeft de organisatie na voortdurende wisseling van eigenaren nog steeds een kapitaalkrachtig, cultureel geïnteresseerd publiek. Aanvankelijk draaide het om zeereizen naar ruïnes uit de Griekse oudheid rond de Middellandse Zee. Tegenwoordig gaat het ook om zeereizen naar de noordpool.

Andrea Zito met Valerie Wilson. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Dit is eigenlijk een expeditieschip”, zei Alfredo Spadon, uit het management van Swan Hellenic. Hij toonde de zodiacs op het achterdek, waarmee passagiers de pinguïns van dichtbij kunnen zien, de zaal voor de lezingen over de arctische natuur en de stemmige restaurantzaal.

„We kunnen ijslagen breken tot één meter dik”, verzekerde kapitein Kai Ukkonenen. „Ik moet me met dit schip een beetje inhouden, want jarenlang voer ik op een ijsbreker.”

Emmy Stoel en kapitein Kai Ukkonen. Ⓒ De Telegraaf

Priester Marc Timmermans kwam de veiligheid van een reis op de SH Diana verhogen als vervanger van de Amsterdamse deken Eric Fennis. Hij sprak een zegen uit over het schip voor 192 passagiers en 141 bemanningsleden, nadat hij uit het evangelie van Marcus een passage aanhaalde over een storm op zee die tot bedaren werd gebracht.

Als het schip tussen de ijsschotsen koerst, zitten de passagiers aan een sterrenmaaltje: „Dit is onze eerste samenwerking met een cruisemaatschappij”, zei de Italiaanse chef-kok Daniel Canzian, vicepresident van Jeunes Restaurateurs International. Zijn Nederlandse lid Edwin Soumang, patron-cuisinier van restaurant One (*) in Roermond kookte voor de doop-genodigden mee met scheepschef Eddy Baretto.

Daniel Canzian (l.), Edwin Soumang (m.), patron-cuisinier en Eddy Baretto. Ⓒ De Telegraaf

Voormalig Ajax-aanvoerder en legendarische nummer 5 Ruud Krol (l.), Alfredo Spadon (m.) en JRE-man Hans van Maanen. Ⓒ De Telegraaf

„Amsterdam wordt onze opstapplek voor de noordpool”, zei Patrizia Lantorno namens Swan Hellenic. „Mooi dicht bij Schiphol.” Zij wist overigens niets van de plannen van de gemeente, om de Passenger Terminal te verleggen naar de Coenhaven, buiten de stad. „In 2040 moet het zover zijn”, zei Dick de Graaff, directeur Cruise Port Amsterdam. „Tenzij er géén brug naar Amsterdam-Noord komt, maar een tunnel. Die ook nog eens diep genoeg gelegd moet worden voor de cruiseschepen.”

Zo’n tunnel is ook de hoop van Emmy Stoel en Kees Hogetoorn, beiden uit de directie van The Grand. „Dit zijn toch de toeristen die je in de stad wil hebben?” vroeg Emmy. „Cultureel geïnteresseerde mensen die iets te besteden hebben.” Zo’n Noordpool-cruise schijnt passagiers per dag ongeveer €1200 te kosten ... Van deze passagiers komen er 300.000 per jaar naar Amsterdam. „Zij vormen geen overlast”, verzekerde Monic van der Heijden, voorzitter van Cruise Port Amsterdam.

„Van de 20 miljoen jaarlijkse overnachtingen in Amsterdam komt nog geen 0,2 procent van de cruiseschepen!”