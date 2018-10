Met verrassend simpele tips blijf je fit aan het werk

Barbara Enthoven is al ruim 8 jaar vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht, onderdeel van de Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering. ,,Mijn functie is tweeledig: ik adviseer klanten die een klacht of probleem hebben hoe zij arbeidsuitval zo veel mogelijk kunnen voorkomen of beperken. Anderzijds houd ik mij bezig met het steeds doorontwikkelen van de dienstverlening zodat die steeds aansluit bij de wensen van onze klanten.” Want ook als je niet arbeidsongeschikt bent, heb je er wel veel aan als je er nu al mee bezig bent. Bijvoorbeeld via coaching, workshops en een aanpassing in je levensstijl.

Enthoven geeft mensen dagelijks lifestyletips om ongezonde situaties en zelfs mogelijke arbeidsongeschiktheid tegen te gaan. ‘We hebben een soort natuurlijke hang naar calorierijk en vet voedsel. Dat maakt het lastiger om te kiezen voor een gezonder voedingspatroon. Daar kunnen we helaas niets aan doen. Maar we kunnen er wel rekening mee houden in het dagelijks leven. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn; soms zijn het zelfs open deuren. Maar probeer het eens.”

Barbara Enthoven

Deze tips kunnen je helpen aan een gezondere levensstijl:

- Je eet waarmee je je omringt. Zet eens een fruitschaal op je bureau. Je zult zien dat je sneller die appel pakt;

- Ga je met de auto naar je werk? Zet ‘m wat verderop in de wijk. Zo loop je een heel stuk extra.

- Sta stil bij het BRAVO-principe. Hoe vul jij de aspecten bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning in?;

- Voor thuis: Deel je koelkast anders in. Zitten er ook groenten in jouw groentenla? Logisch, maar ook weer niet. Want zo liggen je vitamines behoorlijk uit het zicht. Leg je blikjes en sausjes eens in de la en de groenten op ooghoogte;

- Ga vaker wandelen, en niet alleen rond lunchtijd. Stel eens voor een vergadering wandelend te houden. Zo activeer je je hersenen weer op een heel andere manier en kom je tot nieuwe inzichten.