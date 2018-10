’Overheden werken elkaar tegen bij woningbouw'

In totaal moeten er tot 2030 een miljoen woningen gebouwd worden, maar het aantal bouwvergunningen dat afgegeven wordt dreigt te stabiliseren omdat gemeenten en provincies te weinig nieuwbouwplannen hebben gemaakt. Daardoor dreigt het vereiste aantal van 75.000 nieuwe woningen per jaar niet gehaald te worden.

„Ik verwacht van minister Ollongren dat ze de regie gaat pakken. Zonder afdwingbare afspraken blijven de getallen net luchtkastelen”, aldus Verhagen.

Woonnota

Het kabinet heeft geen grote nieuwbouwlocaties aangegeven bij Prinsjesdag, noch werd er iets vernomen over bouwen aan de rand van steden en de bijbehorende ontwikkeling van mobiliteit. Verhagen hoopt nu op de woonnota, die nog moet verschijnen.

„Het is van tweeën één. Je kunt niet doen zonder centrale regie en zonder bouwen aan de randen van de steden. De makkelijke locaties zijn al op, dus het is onmogelijk om de hele woningbehoefte binnenstedelijk te realiseren”, zegt Verhagen dinsdag in Utrecht, waar hij een bouwlocatie van Dura Vermeer bij winkelcentrum Hoog Catharijne bezocht.

Bij de constructie van het zogeheten Noordgebouw over het spoor kon de aannemer alleen ’s nachts werken. „Dat soort dingen maakt binnenstedelijk bouwen duurder”, zegt Verhagen. Hij wijst erop dat er gemeenten zijn die wel willen bouwen, maar tegengehouden worden door de provincie. „Alkmaar en omgeving wil 40.000 woningen bouwen, maar dat past niet in de provinciale woonvisie. Op de plek van Schiphol zouden woningen gebouwd kunnen worden, wat dat betreft mis ik een overkoepelde visie over waar we naar toe moeten in Nederland.”

Woningbouwlocaties

Verhagen is wel positief over initiatieven in de provincies Noord- en Zuid Holland, waar een vaste groep ambtenaren helpt om plannen voor nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. „Zo hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden.”

Verhagen wijst er tevens op dat er in krimpgebieden ook geïnvesteerd moet worden. Daar staan nu woningen leeg, want deze woningen voldoen niet meer aan de eisen van de consument. „Voor aantrekkelijke nieuwbouw is er wel belangstelling.”