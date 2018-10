Kempen: eerst inflatie, dan recessie

Joost van Leenders, beleggingsstrateeg bij Kempen, adviseert beleggers daarom rekening te gaan houden met de oplopende inflatie. „Bijvoorbeeld door te kiezen voor vastgoed. Maar je moet niet helemaal defensief gaan”, aldus Van Leenders bij een toelichting op de Outlook 2019 die Kempen dinsdag presenteerde. De vermogensbeheerder is onderdeel van de bank Van Lanschot Kempen.

Over de gevolgen van een recessie moeten beleggers niet te licht denken. „Het gemiddelde aandelenrendement tussen de piek en het dal bij de recessies sinds 1960 bedraagt minus 39%”, waarschuwt Roelof Salomons, hoofdstrateeg bij Kempen en hoogleraar investeringstheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn langetermijnprognose schetst Kempen vier scenario’s. „Drie daarvan hebben een lage rendementsverwachting”, aldus Dijkstra. Het enige optimistische scenario houdt in dat de technologische vooruitgang, zoals kunstmatige intelligentie, gaat zorgen voor een sterkere productiviteitsgroei. Dat zou een flinke ommekeer moeten zijn, want de productiviteitsgroei vertraagt al twee decennia.

„In ons centrale scenario voor de lange termijn blijven we zitten met een lage groei en lage inflatie”, zegt hoofdstrateeg Salomons. „Aan de trend van steeds vrijere markten, minder regulering en lagere belastingen komt een einde.” Salomons relativeerde de gevolgen van het handelsconflict dat president Donald Trump heeft ontketend. Aan de hand van een grafiek wees hij op de enorme daling van de Amerikaanse importtarieven, van omstreeks 10% in de jaren zeventig tot een paar procent tegenwoordig. „Zelfs als meest extreme scenario’s uitkomen, kom je uit op importtarieven in de VS van 5%.”

Populisten

Salomons ziet in het brede economische plaatje ook een verklaring voor de opkomst van populisten in de VS en Europa. „De middenklasse in de ontwikkelde landen heeft de afgelopen twintig jaar geen economische groei gezien.” Hij stelt vast dat de verdeling tussen arbeid en kapitaal ook is scheefgegroeid. „De frustratie hierover komt meestal via de stembus tot uitdrukking.”

Cruciaal in de recessie-prognose van Kempen is de dreigende inversie van de Amerikaanse yieldcurve. Dit is de situatie als het rendement op kort lopende leningen hoger is dan dat van langer lopende leningen, in dit geval Amerikaanse tweejaars staatsobligaties versus tienjaars staatsobligaties.

Salomons: „Vrijwel zeker is dat de korte rente in 2019 hoger wordt dan de lange rente. Laat er geen misverstand over bestaan: een inverse yieldcurve geeft reden tot bezorgdheid. Alle keren dat de curve invers ging, leidde dat tot een recessie en een forse korting op de aandelenmarkten.”

Vijftien maanden

Volgens de hoofdstrateeg volgt een recessie gemiddeld vijftien maanden na het optreden van een inverse rentecurve. „Voor mij is het een wetmatigheid dat een inverse curve de voorbode is van een recessie. Het kan wat langer duren dan vijftien maanden, maar evengoed korter.” Een inverse curve kan er onder meer toe leiden dat banken hogere rentes gaan berekenen, wat drukt op de economie.

Kempen neemt nog geen drastische voorzorgsmaatregelen in zijn beleggingsbeleid. „Amerika zou al in 2020 in recessie kunnen gaan, maar het is toch te vroeg om je erop te positioneren”, vindt Joost van Leenders, beleggingsstrateeg van Kempen. „De Amerikaanse economie draait als een tierelier. Zitten we op de piek van de groei? Waarschijnlijk wel. Wij zijn daarom al iets voorzichtiger in ons beleggingsbeleid. Zo zijn wij neutraal in aandelen. Maar wij vinden het te vroeg om te draaien van aandelen naar obligaties.”

Kapitaalbehoud

Investeringsman Dijkstra kijkt onder meer naar vastgoed als een middel tot kapitaalbehoud in moeilijke tijden. Veel lucratieve vluchtheuvels zijn er echter niet. „Inmiddels, na tien jaar boom market, is bijna alles duur”, aldus Dijkstra. „Amerikaanse aandelen zijn duur, technologie is duur. Voor de gemiddelde beleggers is er een heel laag verwacht rendement.”

DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, kwam dinsdag naar buiten met zijn opinie over de Amerikaanse yieldcurve. Volgens DWS wijst een inversie niet per se op een recessie. Het zou nu anders liggen dan vroeger. De rentestanden zouden vertekend zijn door de massale obligatie-aankopen van de Amerikaanse centrale bank en het gelijktijdige overheidsbeleid van belastingverlagingen en extra uitgaven, wat normaal alleen gebeurt om een kwakkelende economie op gang te helpen.