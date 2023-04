Afgeschaft Concours de la Chanson ging gewoon door

„De Alliance heeft de subsidie ingetrokken”, verklaarde organisator Sabine de Tonnac de Villeneuve. En blijkbaar ook de webpagina. „Nico Knapper vond echter net als ik, dat het toch moest doorgaan”, zei ze over de voormalige tv-regisseur. „Dan maar niet met honderden in theater Diligentia in Den Haag”, voegde ze eraan toe. Al is dat een zaal die beter past bij de statuur van deze gerenommeerde talentenjacht op niveau.

Sabine de Tonnac de Villeneuve met Bo van der Meulen. Ⓒ De Telegraaf

Dit keer was het in het piepkleine Torpedo Theater in Amsterdam. Nog geen veertig man pasten er in het zaaltje en dan kon nóg niet iedereen zitten. De artiesten hadden het ook niet riant. De piano die hen begeleidde paste niet op het podium. „Wilt u even opschuiven, zodat de pianist kan gaan zitten?” vroeg Bo van der Meulen aan het vijftal op de eerste rij. Vervolgens liet deelnemer Madeleine Vogels met een stem als die van Edith Piaf het nummer Mon Dieu klinken.

In het warme, intieme zaaltje waren er voor het publiek op de zevende rij staanplaatsen, met als rugleuning de rand het barretje. Bij wijze van airconditioning stond de deur naar de Sint Pieterspoortsteeg open. Theaterdirecteur Carel Helder, tevens barman, trok hem steeds een beetje dicht als er luidruchtige voetgangers passeerden.

Carel Helder wringt zich het theatertje weer in. Ⓒ De Telegraaf

Het aantal deelnemers was ook kleiner dan anders. In plaats van zo’n twaalf optredens waren er nu vier. „We hebben streng voorgeselecteerd”, probeerde Knapper het allemaal nog een beetje cachet te geven. Maar zowel Sabine als hijzelf hopen dat er voor volgende editie een sponsor opstaat. Of meerdere.

Frans en Frances van Panthaleon van Eck met Nico Knapper (r.). Ⓒ De Telegraaf

Zanger Kris Steenackers en pianist Jan Strous brachten Le chanson des deux amants van Jacques Brel en de ontroering was voelbaar onder het toegewijde publiek. Onder wie Frans van Pathaleon baron van Eck en zijn echtgenote Frances Gramende, die jarenlang dit concours leidde. Enthousiast applaus klonk nadat Julien Oomen zijn eigen nummer Oncle Pierre zong over een dorpsgek en pats! Daar knalde een glas van de bar.

„Voilá! Voilá! Voilá!”, zong zangeres Sarah van Heuven (24), begeleid door gitarist Bob van Royen. Zij kregen niet alleen de publieksprijs van het betrokken veertigtal in het theatertje, ook de jury met Sylvester Hoogmoed, programmamaker en schrijver, Judith Bos, de voormalige tv-presentatrice die Frans studeerde, en journaliste Clairy Polak gunden hen de overwinning. Het duo won een optreden in het tv-programma Tijd voor Max en in de Amsterdamse club Dauphine.

Ware magie vulde het huiskamerschouwburgje toen zangeres Marie-Louise Nelemans, winnares van vorig jaar, optrad met pianist Armand Dusault. Pats! Weer een glas.

Marie-Louise Nelemans en Armand Dusault. Ⓒ De Telegraaf

„Het gaf een enorme boost om op het concours te staan”, zei Marie-Louise die inmiddels te zien is in de voorstelling Op reis met Dietrich & Piaf. „Het helpt in de verkoop, als je kan zeggen: ’Ik was de winnaar van het Concours de la Chanson!’”

Onder wie vóór haar Wende Snijders (2001), de band Alderliefste (2005), Sjors van der Panne (2008) en de band Zazí (2009).

Op naar volgende editie!