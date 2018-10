PepsiCo kijkt ook naar wietdrankjes

Meerdere gevestigde concerns zijn momenteel bezig met drankjes met wiet. Zo is Coca-Cola er ook wel geïnteresseerd in, verklaarde PepsiCo's rivaal onlangs. Bier- en wijnbedrijf Constellation Brands stak eerder zo'n 3,8 miljard dollar in het Canadese Canopy Growth, dat medicinale wiet kweekt. De Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, heeft in de VS al een non-alcoholisch cannabisdrankje, genaamd Hi-Fi Hops, op de markt gebracht.

Johnston sprak met CNBC naar aanleiding van de kwartaalresultaten die PepsiCo dinsdag naar buiten bracht. Het bedrijf stelde positiever gestemd te zijn over de groei van de omzet op eigen kracht voor het gehele boekjaar 2018. Wel werd de winstverwachting voor dit jaar iets verlaagd vanwege negatieve wisselkoerseffecten.

Afgelopen kwartaal krikte de maker van onder meer Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats de opbrengsten met 1,5 procent op vergeleken met een jaar eerder, tot 16,5 miljard dollar. De autonome groei was bijna 5 procent. Het bedrijf boekte een nettowinst van 2,5 miljard dollar, een stijging van 16 procent. PepsiCo verkocht meer snacks en zag de verkoop van drankjes op de Noord-Amerikaanse markt licht opveren.