Column: AEX ’even dippen’

Sterke trend

Al zeer geruime tijd is er sprake van een positieve ondertoon op het lange termijn speelveld van de AEX. Dit kan ik onderbouwen met subjectieve en objectieve technische bevindingen.

Zo zie ik al vanaf 2011 een proces van hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddelde lijn.

Halverwege 2012 passeerde de index deze 55SMA lijn, mijn trendvolgende indicator. Vanaf circa 325 ging er dus een positieve trendfase van start, sindsdien is de AEX niet meer onder de lijn geweest. Op dit moment is er zelfs correctieve ruimte tot 477, dit is het trendomslagpunt, ver weg dus.

Vermoeidheidsverschijnselen

Ondanks de sterke trendfase vertonen de bulls lichte vermoeidheidsverschijnselen, inzichtelijk gemaakt door de RSI die afbuigt met negatieve divergentie en de swingteller die in een correctiestand staat. Dit impliceert dat de weerstand op afgerond 577 wordt bevestigd door de rode streep die thans tevoorschijn komt.

Goed, de bovenkant van de markt is dichtgetimmerd op 577. Bij koersvorming boven 577 komt de 6 in beeld, dat moge duidelijk zijn. Maar hoe zit het met de onderkant van het speelveld? Welnu, er ligt een groene steunstreep op afgerond 516 en op 506. Dit mag de steunzone worden genoemd binnen de sterke uptrend. In de buurt van 506 begint ook de Fibonacci retracement zone, dus bodemvorming aldaar ligt voor de hand.

Maar gezien het verloop van de RSI als spanningsmeter zou er ook op hogere niveaus dan 506 gebodemd kunnen worden, wie weet al op 516 of zelfs iets hoger. Dit past immers in het proces van hogere toppen en hogere bodems.

Kopen op zwakte

Tel hierbij op dat de komende handelsmaanden historisch gezien de beste maanden zijn en kom dan tot de bevinding dat de huidige terugval vooralsnog een milde dip is. Zolang de candles zwart kleuren en de swingteller doortelt in een minstand, blijven de beren aan zet met hun corrigerende tikken.

Bij de eerstvolgende witte candle in of boven de genoemde steunzone mogen de bulls hun vizier weer richten op 577. Dan kan het eindejaaroffensief worden gestart.

Voor lange termijn trendvolgende beleggers ligt het speelveld er prima bij. Na een lichte afkoeling kunnen zij nieuwe of additionele koopposities overwegen. Thans is het technisch gezien gerechtvaardigd om wat winsten te verzilveren en te wachten op de bodemstampers.

Enige Money Management-acties en ‘kopen op zwakte’ activiteiten zijn technisch gezien in de huidige marktfase de coaching overwegingen.

Doe uw voordeel er mee.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur.