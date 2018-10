Beurs: ASR wint op hogere AEX

De AEX-index sloot 0,6% hoger op 552,85 punten. De Midkap eindigde 0,2% in de plus op 790,41 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%) en Parijs (+0,6%) kleurden eveneens groen.

De Europese beurzen waren positief gestemd dankzij het bericht dat de Italiaanse regering lijkt te buigen voor druk van de Europese Unie om het begrotingstekort sterker terug te dringen dan eerder was gepland. Dit zorgde ook voor lagere rentes op Italiaanse staatsobligaties en hogere koersen op de beurs in Milaan.

„Het sentiment op de beurzen was vandaag positief. Maar het sentiment kan snel weer wisselen”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem kunnen de politieke situatie in Italië, de Brexit en de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten de komende weken hun stempel blijven drukken op de beurzen.

Vanaf volgende week kunnen beleggers hun blik wel verleggen naar het kwartaalcijferseizoen. Voor bedrijven die deel uitmaken van de Amerikaanse beursgraadmeter S&P 500 wordt een gemiddelde winststijging verwacht van 19,5%. „De winstgroei wordt nog steeds voor het grootste deel gedreven door de belastingverlaging in de VS”, aldus Wiersma.

Wall Street opende vanmiddag ruim 0,3% hoger. De Dow Jones-index steeg voor de tweede achtereenvolgende dag naar recordhoogte.

In de AEX was Altice Europe in trek met een koerswinst van 1,7%. Het kabel- en telecomconcern zat in de lift dankzij een bericht van persbureau Bloomberg dat investeerders belangstelling hebben getoond om mee te investeren in de uitrol van een glasvezelnetwerk voor vijf miljoen huishoudens in Frankrijk. Allianz, KKR, OMERS en Macquarie zouden belangstelling hebben getoond voor een belang van 40% tot 60% in het netwerk, dat wordt gewaardeerd op €1,5 tot 3 miljard. Branchegenoot KPN ging 0,9% mee omhoog.

De bankaandelen stegen dankzij de positieve berichten uit Italië. ABN Amro mocht 0,5% bijschrijven, terwijl ING 0,7% meer waard werd. Verzekeraar ASR (+2,6%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen.

De AEX werd ook vooruit geholpen door zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,8%). AkzoNobel klom 1,1%. Dit hoewel kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) het oordeel over de kredietwaardigheid van de verfproducent verlaagde van A- naar BBB+.

In Midkap stond metalenfabrikant AMG bovenaan met een plus van 3,1%. TomTom werd 2,2% meer waard, nadat de koers dinsdag al 3,6% steeg. Het geplaagde navigatiebedrijf profiteerde van het nieuws over deals met BMW en Peugeot.

Adyen (-2,5%) was een grote verliezer onder de Midkappers. De betalingsdienstverlener deed daarmee een stap terug nadat de beurskoers vorige maand opliep van €600 naar ruim €700. Chiptoeleverancier Besi werd 3% minder waard.

Voetbalclub Ajax liet 0,8% liggen ondanks het onverwacht goede optreden dinsdag in Duitsland, waar 1-1 werd gespeeld tegen Bayern München in het kader van de Champions League.