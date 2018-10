'Schadeclaim tegen Ageas om Fortis'

De claim komt van drie Amerikaanse investeerders. De zaak draait om Mandatory Convertible Securities, afgekort MCS. Dat zijn obligaties die verplicht moeten worden omgezet in aandelen. De betrokken papieren kwamen in 2007 op de markt toen Fortis een obligatielening van 2 miljard euro uitgaf om de overname van ABN AMRO mee te financieren. Deze stukken zouden in 2010 ten onrechte zijn omzet in aandelen Ageas, tegen een ongunstige koers. Dat schoot de investeerders in het verkeerde keelgat. Een schadeclaim van 1,75 miljard euro tegen Ageas en ABN AMRO werd door de rechter afgewezen.

De zaak begint donderdag voor de rechtbank in Brussel. Er werd in 2012 een schikking getroffen tussen Ageas, ABN AMRO en de Nederlandse staat om een einde te maken aan alle lopende rechtszaken tussen de drie partijen. Of de verplichtingen rond de MCS-obligaties daar ook onder vallen en door ABN AMRO overgenomen zijn, is onduidelijk.