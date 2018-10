Tencent Music mikt $1 miljard bij beursgang

Ⓒ REUTERS

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese internetgigant Tencent wil met de Amerikaanse beursgang van zijn muziekdienst 1 miljard dollar ophalen. Dat blijkt uit stukken die zijn ingeleverd bij beurstoezichthouder SEC. Het gaat om een voorlopig bedrag en het kan nog veranderen. Aan welke beurs in New York het bedrijf een notering wil, is nog niet bekend.