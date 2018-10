'Belangrijke contracten TomTom'

De deal met BMW is van belang omdat deze autobouwer nog deel uitmaakt van het HERE-consortium. De deal met PSA is volgens de kenners in financiële zin groot, omdat deze in 2020 zou aflopen en nu is verlengd tot 2025. De deals werden getekend op de autoshow van Parijs die dinsdag is begonnen. Er werden geen financiële details gemeld.

ING hanteert een buy-advies op TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel TomTom stond woensdag omstreeks 09.25 uur 3,2 procent hoger op 7,64 euro.