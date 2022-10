’Eneco-klanten duur uit ondanks welkome verlaging tarieven’

Financieel

Yellen: beperken olieproductie slecht voor wereldeconomie

De beslissing van de OPEC+ om de olieproductie vanaf volgende maand te beperken is slecht voor de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een interview in de zakenkrant Financial Times. Ze noemt die keuze „onbehulpzaam en onverstandig.”