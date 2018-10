Het verschil in de ontvangsten uit en de betalingen aan landen buiten de EU kwam een kwartaal eerder uit op 68,2 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2017 was het overschot 41,3 miljard euro.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik