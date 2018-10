Lichte daling winkelverkopen eurozone

Economen rekenden in doorsnee juist op een stijging van de winkelverkopen met 0,2 procent. In juli daalden de winkelverkopen in het eurogebied met een herziene 0,6 procent. Eerder werd een afname met 0,2 procent gemeld.

In de gehele Europese Unie waren de detailhandelsverkopen in augustus stabiel.