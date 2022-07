Privégeld in gezamenlijk huis kan bij scheiding bizarre gevolgen hebben

Wat U Zegt

Ombudsman: Steeds in de wacht

Nina* heeft recht op alimentatie voor haar dochter. Haar ex betaalt al jaren niet of veel te weinig alimentatie. Daarom schakelt zij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in. Dat is de organisatie die alimentatie int en uitbetaalt als dat niet vanzelf gaat.