Havens Zeeland en Gent verwachten jaarrecord

De overslag vanaf zeeschepen in Terneuzen, Vlissingen, Borssele en het Belgische Gent bedroeg in de eerste negen maanden van dit jaar 53 miljoen ton. Dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar verwachten de havens dat de overslag uitkomt op 70 miljoen ton.

De groei werd onder meer aangejaagd door de grote vraag naar nieuwe woningen en de sterke de petrochemische sector. Die zorgden voor meer overslag van bijvoorbeeld bouwgoederen, zand en grind.

North Sea Port bestaat overigens pas sinds 1 januari dit jaar. Het havenbedrijf is ontstaan door de fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent.