KLM-topman Pieter Elbers herovert zetel in bestuur luchtvaartkoepel

Vorig jaar verloor Elbers zijn zetel, omdat ceo Benjamin Smith van Air France KLM de vertegenwoordiger namens de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep wilde zijn. Dat kostte de combinatie één zetel in het bestuur, waardoor de invloed ook afnam. Op de achtergrond speelde machtsstrijd tussen Elbers en Smith.

Kwijtgeraakt

Een jaar geleden onthulde De Telegraaf dat KLM de eigen zetel was kwijtgeraakt in de IATA, terwijl de Nederlandse luchtvaartmaatschappij mede-oprichter van de koepel is. Na een onderonsje met IATA-voorman Alexandre de Juniac, tevens voormalig Air France KLM-topman, werd Elbers uit het bestuur gezet omdat er een regel zou zijn dat elke combinatie maar één vertegenwoordiger een zetel zou mogen hebben.

Deze regel blijkt nu niet in beton gegoten, stellen insiders. Juniac vertrekt als IATA-topman, zo werd maandag bekend. Willie Walsh, eerder topman van British Airways volgt hem op. Walsh en Elbers kunnen het goed met elkaar vinden, zo bleek in het verleden.

Zetelroof

De kwestie drong door tot de Tweede Kamer. D66 en PvdA vroegen begin dit jaar opheldering over de zetelroof aan minister Hoekstra (Financiën), aandeelhouder van luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Hoekstra zei destijds er niet veel aan te kunnen doen.

KLM gaat niet in op verdere vragen hoe de topman zich teruggeknokt heeft naar het hoofdbestuur. „Elbers zal zijn uitgebreide ervaring in de luchtvaart inzetten, om IATA, de luchtvaartmaatschappijen en stakeholders de luchtvaart weer op te bouwen, van meer naar beter. Nederland heeft weer een stem in de internationale luchtvaart.”