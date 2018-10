Column: Waarom Europese aandelen nog steeds interessant zijn

Allereerst kennen Europese aandelen een dividendrendement van 3,7%. Dus als zouden de aandelen de komende jaren niet bewegen en de bedrijfswinsten en winstuitkeringen niet veranderen, is dit uw rendement. Dit is drie procent meer dan het rendement op een tienjaars Nederlandse staatslening. Ter illustratie het dividendrendement op Amerikaanse aandelen is 1,8% en het rendement op een Amerikaanse staatslening is 3,1%, zelfs hóger dan het dividendrendement op Amerikaanse aandelen.

Lagere euro is goed voor het Europees bedrijfsleven

De euro is dit jaar gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Simpel gesteld kunnen Europese bedrijven hiervan profiteren doordat hun producten en diensten goedkoper worden, mits er geen extra handelsbelemmeringen worden opgeworpen.

Lagere koers/winst verhoudingen in Europa

Hieronder kunt u een overzicht lezen van de koerswinstverhoudingen in diverse regio’s.

Berekeningen laten zien dat koerswinstverhoudingen, uitgedrukt in een gemiddelde van de afgelopen tien jaar en voor inflatie gecorrigeerd (=CAPE) een voorspellende waarde hebben voor het te verwachten rendement. Bijvoorbeeld kunt u hieronder zien dat bij Developed Europe (wij dus) een koerswinstverhouding van 18.9 resulteert in te verwachten toekomstig rendement van 6,3%. Daarentegen is de koerswinstverhouding van Amerika 32.1, wat resulteert in een lager te verwachten toekomstig rendement van 2,6%. Dezelfde systematiek kan men ook verwachten van de ratio prijs van een aandeel ten opzichte van de boekwaarde (=PB).

Al met al hoop ik hier wat redenen te hebben kunnen aandragen waarom geduld met beleggen soms een schone zaak is.

Erik Bakker is directeur van OHV Vermogensbeheer.