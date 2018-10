Japan mijdt Britse entree van Europa bij Brexit

Tijdens een bijeenkomst van een Japanse handelsdelegatie in Londen hebben zeker negentien bedrijven hun zorgen tegenover het kabinet geuit over die stijgende kosten van het voorgenomen vertrek uit de Europese Unie.

„Geen enkel privébedrijf kan zijn activiteiten voortzetten” als het Verenigd Koninkrijk onrendabel wordt, aldus de vertegenwoordiger. „Zo simpel is het.”

Productie stilleggen

Japanse bedrijven gaan niet wachten totdat de Brexit volgend jaar ingaat, stelt zijn ambassadeur. Een groeiend aantal van hen verschuift zijn bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk of dreigt investeringen terug te schalen omdat het land zonder deal de Europese Unie verlaat.

Toyota meldde zaterdag dat het tijdelijk zijn productie zou moeten stilleggen in zijn fabriek in Derby als een zogenaamde harde Brexit doorzet.

Elektronicamaker Panasonic heeft zijn Europese hoofdkantoor verhuisd van de Londense regio naar Amsterdam. De Japanse retailer van Muji-producten kijkt naar een verhuizing naar Duitsland.

’No-deal is klif’

Ook robotmaker Yaskawa Electric Corp kiest een locatie op het continent om dicht bij zijn Europese klanten te blijven als de Brexit voor handelsbelemmeringen gaat zorgen.

„Veel Japanse bedrijven, met name productiebedrijven, hebben in dit land geïnvesteerd als toegangspoort tot Europa”, aldus kabinetslid Shinichi Iida woensdag voor de Japanse ambassade in Londen. „Een no-deal Brexit in maart volgend jaar is niets minder dan een klif” voor onze bedrijven, stelde hij.