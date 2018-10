Robot voorkomt financiële risico’s

Met dit idee begon hij in december 2013 samen met Rosali Steenkamer het bedrijf AdviceRobo. Het zelflerende platform voorspelt, op basis van financiële en niet-financiële gedragsdata, de financiële risico’s van mensen die geld lenen.

Uitgavenpatroon

Van Thiel en Steenkamer stonden eerder aan de wieg van eyeOpen, een van de eerste online hypotheekadviesplatformen die de risico’s inschatten van klanten die een hypotheek willen. In 2013 verkochten ze dat platform aan Aegon en gingen op zoek naar een nieuwe uitdaging. „Ons streven is om mensen en bedrijven aan een betere financiële gezondheid te helpen. Door iets meer tijd en aandacht te besteden aan hun uitgavenpatroon kunnen velen hun situatie verbeteren.”

Met behulp van kunstmatige intelligentie berekent het platform van AdviceRobo risicoprofielen op basis van data uit een online vragenlijst en bronnen zoals social media en internetgeschiedenis. „In zeer korte tijd kun je zo een kredietprofiel opbouwen waardoor starters en zzp’ers eerder, makkelijker en verantwoord een lening kunnen krijgen.”

Vooruitkijken

Inmiddels maken zowel grote als kleine banken en verzekeraars in tien landen gebruik van AdviceRobo en heeft het bedrijf kantoren in Amsterdam, Londen en Parijs. Onlangs is KPMG ingestapt om het bedrijf internationaal verder te laten groeien. Van Thiel blijft echter werken aan zijn oorspronkelijke plan van een financiële assistent. „Het platform moet nog meer vooruit gaan kijken, signalen opvangen van bestaande klanten en hen helpen gezond financieel gedrag aan te leren. Door kwetsbare groepen te detecteren, kunnen we de financiële gezondheid van mensen verbeteren en wanbetaling voorkomen.”