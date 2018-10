Amerikaanse opdrachten voor Boskalis-dochter

Dochterbedrijf SMIT Salvage is in bepaalde geografische zones vijf jaar lang de exclusieve uitvoerder van onder andere bergings- en sleepdiensten op zee in opdracht van de marine. Daarnaast ondersteunt het bedrijf de marine op technisch vlak bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van schepen en onderzeeërs.

