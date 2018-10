'Wall Street opent met winst'

Loonstrookverwerker ADP liet weten dat er in het bedrijfsleven in september 230.000 banen zijn bijgekomen. Economen rekenden in doorsnee op een aanwas van 184.000 arbeidsplaatsen. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de overheid op vrijdag. Daarin zijn ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Er komen kort na opening ook gegevens over de bedrijvigheid in de dienstensector van marktonderzoekers Markit en ISM. Daarnaast geven verschillende bestuurders van de Federal Reserve toespraken, waaronder Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij verdedigde dinsdag nogmaals het beleid van de centrale bank om de rente heel geleidelijk op te schroeven. Powell is daarbij niet bang voor oververhitting van de arbeidsmarkt.

Instagram

Bij de bedrijven op Wall Street kan Facebook op aandacht van beleggers rekenen. Fotodienst Instagram is woensdagochtend korte tijd onbereikbaar geweest. De site en de app waren uit de lucht en gebruikers konden geen foto's uploaden en bekijken. Het is nog niet duidelijk wat er precies mis was. Instagram is onderdeel van Facebook.

Verder werd bekend dat het Japanse autobedrijf Honda een investering doet ter waarde van 2,75 miljard dollar in het onderdeel Cruise van branchegenoot General Motors (GM). GM Cruise houdt zich bezig met zelfrijdende auto's. Eerder stak ook al technologiebedrijf Softbank een flink bedrag in GM Cruise.

Huizenbouwer Lennar lijkt een positieve dag te krijgen, dankzij meevallende resultaten en optimistische verwachtingen. Verder werd bekend dat warenhuisketen J.C. Penney Jill Soltau heeft benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter na het vertrek van topman Marvin Ellison naar klusbedrijf Lowe's in mei. Soltau heeft ruime ervaring in de detailhandel en voorbeurs staat J.C. Penney stevig in het groen.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,5 procent in de plus op 26.773,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte een fractie tot 2923,43 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent naar 7999,55 punten.