Koffie opeens gewild bij belegger

De prijzen van koffiebonen zoals Arabica waren op de internationale markt dit jaar gekelderd. Woensdag werd Arabica-koffie voor levering in december 5,3% meer waard.

Door onder andere de stijging van de real-munt van grootkweker Brazilië stond de koffieprijs even op het niveau van 2014 woensdag terrein tegenover de dollar.

Dit jaar heeft een zak koffiebonen nog altijd 15% minder waarde gekregen. In korte tijd is een record aan beleggingen die rekenen op een prijsdaling afgebouwd, en dat helpt, aldus analist Nitesh Shah van Wisdom Tree.

Suiker wint

De gestegen prijs van woensdag voor suiker (+4%), de sterkste toename in een maand tijd, dempte het jaarverlies voor de zoetstof die nog steeds op -19% staat. Die opmars zal tijdelijk zijn, vreest Wisdom Tree, vanweg de extra productie door India.

Over vijf dagen gemeten zijn de aan de beurs genoteerde contracten voor levering van suiker 23% hoger geprijsd. Koffie is in een week 11% duurder.

Suiker en aluminium behoren nu met houtpulp nog wel tot de slechtste beleggingen in 2018 in de grondstoffensector. Volgens ABN Amro-analist Casper Burgering laat de real de suikerprijs nog verder aansterken dit jaar.

Grondstoffenanalist Shah van Wisdom Tree ziet schade vanwege de importheffingen, maar de vraag blijft nog altijd sterk. Dus is een herstel van prijzen „waarschijnlijk”, stelt hij in een rapport dat donderdag verschijnt.

Brentolie is dit jaar met 27% prijsstijging de best presterende grondstof, over een heel jaar staat een termijncontract op een vat van 159 liter 52%. Amerikaanse WTI-olie is 24% meer waard geworden dit jaar. De prijzen aan de pomp zouden blijven stijgen.

De olieprijs zal zeker komend kwartaal nog zo hoog blijven, pas volgend jaar komt er door meer aanbod druk op de prijs, meldden analisten van ING Research woensdag in een advies aan klanten.

Shell: sentiment overheerst

Shell-topman Van Beurden noemde woensdag tijdens de Russische Energieweek in Moskou dat de olieprijs vooral door sentimenten worden gedreven. Terwijl de naderende sancties tegen OPEC-producent Iran zich ook in de markt laten voelen. Dat gaat sneller dan verwacht, aldus ING Research.

De olieprijs moet stabiliseren om economische groei te kunnen garanderen, aldus de Shell-bestuursvoorzitter.

Shell meldde actief te blijven in Nord Stream-2, het gasleidingproject dat getroffen is door een Amerikaanse sanctie. President Putin meldde in Moskou Nord Stream-2 desnoods helemaal alleen af te bouwen.

Effect El Niňo

ABN Amro verwacht dat het effect van het tropisch weerfront El Niňo doorklinkt in de cacaomarkt: met meer storm komt er minder cacao vrij en zullen prijzen stijgen.

Edelmetalen zoals zilver stijgen nog even in prijs, berekent ING Research, vooral door toenemende zorgen over de gevolgen van de Italiaanse begrotingsplannen.

Wisdom Tree ziet een aanhoudend tekort aan metalen, wat tot hogere prijzen moet leiden, schrijft analist Nitesh Shah.

Bij basismetalen valt de opmars van aluminium op de London Metal Exchange op, de grote producent Norsk bereidt de sluiting van zijn installatie in Brazilië voor. Die draaide al op halve kracht na een breuk in een dam die tot ophef over vervuiling en de schuldvraag leidde.

Andere prijzen op woensdag:

Goud: $1206,9 (-0,1%)

Zilver: $14,75 (+0,4%)

Koper: + $280,90 (0,1%)

Tarwe: $51880 (-0,2%)

Maïs: $366,7 (-0,2%)

Katoen: $76,56 (+0,5%)

