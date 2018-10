’Trump verloor privé $1,4 miljard’

In de rijkenlijst van Forbes die woensdag is verschenen is vastgoedman Donald Trump 138 plaatsen gezakt. Netto was hij in 2015 $4,5 miljard waard, dat is recent $3,1 miljard geworden, berekent Forbes.

De daling van zijn ontwikkelingsbedrijf zit deels in afname van de waarde van commercieel vastgoed, dat door de opkomst van online winkelen ook Trump in zijn portemonnee heeft getroffen. Wereldwijd neemt die waarde gemiddeld af.

Belastingconstructies

Deze week kwamen er opnieuw twijfels over de werkelijke waarde van de Trump-bezittingen bij. Ook de licenties voor producten en woon- en bedrijfstorens die zijn naam gebruiken zijn in waarde gedaald.

Trump Tower in New York, uitvalsbasis en residentie van de familie Trump. Ⓒ AFP

Volgens nieuwe onderzoek van de New York Times naar zijn inkomsten, heeft Trump een groot deel van zijn rijkdom te danken aan handige belastingconstructies en geld dat hij van zijn vader kreeg.

Het zakenblad Forbes wijst erop dat het presidentschap Trump geld is gaan kosten zodra hij zich niet met zijn vastgoedbedrijf bezig kan kon houden.

Waardestijgingen

Vastgoedman Trump heeft vanaf zijn intrede in het Witte Huis het beheer van alle zakelijke activiteiten overgedragen aan zijn beide zoons Eric en Donald jr. in de Trump Organisation.

Trump in Florida. Ⓒ AFP

Ondanks de daling op de lijst met miljardairs, zouden Trumps Boeing 757 en Mar-a-Lago, zijn golf-resort met 643 kamers in Florida, wel sterk in waarde zijn gestegen sinds hij in het Witte Huis zetelt.

Bovenaan de rijkenlijst staat Jeff Bezos, topman van de voormalige webwinkel Amazon dat is uitgegroeid tot een van de machtigste technologiebedrijven.

Bekijk ook: Keiharde clash Trump met journalisten