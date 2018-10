Dieper spitten in bedrijven loont

Daarvoor waarschuwt Amundi, een van Europa’s grootste vermogensbeheerders.

Beleggers die de markt afgrazen naar rendement kijken volgens Andreas Wosol, hoofd European Value Equity, naar recente koersontwikkeling, kwartaalrapporten en bedrijfsnieuws.

Veel te weinig kijken ze naar hoe het bedrijf intern draait, hoe dat gefinancierd wordt en hoe markten waarin de onderneming werkt een risico kunnen vormen.

Dat lukt alleen door diep in de bedrijven te duiken en een koersspurt even te laten lopen totdat het naar alle criteria een degelijke belegging voor de lange termijn blijkt. Dat kan soms jaren duren.

Vergissing

Op beleggingssites zijn rijen met ’ondergewaardeerde’ bedrijven te vinden, waarvan de koers achterblijft bij de zogeheten intrinsieke waarde, dus hoe het concern werkelijk draait. Zo’n getal of symbool geplakt op een beursfonds lijkt simpel voor een snelle winstzoeker, maar die vergist zich danig, stelt Wosol.

Zijn fonds heeft enig recht van spreken, meent onderzoeker Morningstar, dat het fonds vier van de vijf kwaliteitssterren toebedeelt. De laatste drie jaar troefde dit fonds de markt af, bij een relatief laag risico op verlies.

Het fonds is in Nederland bijvoorbeeld bij Binck Bank verkrijgbaar, het investeert in onder andere Randstad en Philips. Opvallend is dat het fonds op winst bij relatief veel financiële fondsen rekent.

Ogenschijnlijk duur

Amundi merkt dat de belangstelling voor de aanpak recent is gestegen. De aandelen lopen vooruit op de economische groei, en die koelt af: beleggers moeten wel dieper zoeken naar de waardering van ondernemingen.

In Europa neemt de groei af, maar zeker tot eind 2019 halen beleggers nog winst van tafel, aldus de Franse vermogensreus met €1,46 biljoen onder beheer.

Wosol voegt volgens kenners iets toe omdat hij er ook in slaagt aandelen die ogenschijnlijk duur zijn toe te voegen: ze blijken bij nader onderzoek nog veel meer waarde te hebben.

In de illustratie van de zaterdageditie stond bij dit fonds de share-class die niet in Nederland wordt aangeboden. Het fonds dat in Nederland beschikbaar is met LU1311314618 heeft lagere kosten: 0,72% in plaats van de vermelde 172%, en een totale kostenratio van 97 basispunten.