Aandelenbeurzen New York in de lift

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie eensgezind op winst. Het sentiment op de beursvloer werd vooruitgeholpen door beter dan verwachte cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven en de dienstensector. In het kielzog van de aandelenbeurzen liepen de rentes op meerjarige Amerikaanse staatsobligaties op.