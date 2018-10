Duizend banen op de tocht bij VDL Nedcar

De autofabriek in Born. Ⓒ ANP

BORN (ANP) - Bij VDL Nedcar in Born staan circa duizend banen op de tocht. Volgens De Limburger wordt dit jaar nog ingegrepen in het personeelsbestand, zo meldt het dagblad op basis van ingewijden. De ingreep zou het gevolg zijn van minder bestellingen door opdrachtgever BMW. Met name de tijdelijke krachten moeten vrezen voor hun plek.