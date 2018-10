Wall Street flirt met records

De Dow-Jonesindex scherpte zijn één dag oude record aan tot 26.828,39 punten. Dat betekende een winst van 0,2 procent. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2925,51 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent naar 8025,09 punten. In het kielzog van de aandelenbeurzen liepen de rentes op meerjarige Amerikaanse staatsobligaties op.

Beleggers verwerkten onder meer een beter dan verwacht cijfer over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Het rapport loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de overheid op vrijdag. Verder waren cijfers over de groei in de dienstensector ook beter dan voorzien.

General Motors

General Motors (GM) won 2,1 procent. De Japanse automaker Honda doet een investering ter waarde van 2,75 miljard dollar in het onderdeel Cruise van GM. Cruise houdt zich bezig met zelfrijdende auto's. Eerder stak ook technologiebedrijf Softbank al een flink bedrag in GM Cruise.

Huizenbouwer Lennar kwam met meevallende resultaten en optimistische verwachtingen. Beleggers zetten het aandeel evenwel 1,1 procent lager. Verder werd bekend dat warenhuisketen J.C. Penney Jill Soltau heeft benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter na het vertrek van topman Marvin Ellison naar klusbedrijf Lowe's in mei. Het aandeel J.C. Penney sloot bijna 4 procent hoger.

Verizon

Verizon verloor 0,2 procent. Het telecombedrijf is bezig met een omvangrijke reorganisatie. Circa 44.000 medewerkers zouden in aanmerking kunnen komen voor een vertrekregeling. Dat komt neer op ruim een kwart van het personeelsbestand. Verzion heeft in totaal 10 miljard dollar gereserveerd voor het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma.

De euro was 1,1513 dollar waard, tegen 1,1519 dollar tijdens het slot van de beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 76,20 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder en kostte 86,03 dollar per vat.