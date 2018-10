Prijzen stijgen minder hard

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.

De stijging van de consumentenprijzen in september was lager dan in augustus. Dit is onder andere toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van vliegtickets. Daarnaast drukte ook de prijs van benzine de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Naast de consumentenprijsindex berekende het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, waarbij geen rekening wordt gehouden met bepaalde woonkosten. Volgens deze methode stegen de prijzen in Nederland 1,6 procent, tegen 1,9 procent in augustus. Dat is minder dan in de eurozone als geheel, waar de consumentenprijzen in september met gemiddeld 2,1 procent omhoog gingen.