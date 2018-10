LeasePlan kondigt beursgang aan

Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen aangeboden zullen worden, zowel aan particuliere als institutionele beleggers. De stukken zijn nu nog in handen van Lincoln Financing.

Voor de beursgang is een syndicaat van liefst tien zakenbanken opgetuigd, bevestigen zakenbankiers na berichtgeving in het Financieele Dagblad over de beursplannen.

De op-één-na grootste leasemaatschappij ter wereld wilde aanvankelijk in het voorjaar naar de beurs, maar bleek te veel van mening te verschillen met potentiële beleggers over de waardering van het bedrijf.

Meer waard

Leaseplan vond zichzelf volgens aanwezigen bij pre-marketing roadshows meer waard dan grote concurrent ALD, terwijl beleggers juist een korting ten opzicht van het Franse bedrijf gerechtvaardigd vonden.

De vraag is of Leaseplan er met een extra serie goede halfjaarcijfers en een uitleg van haar strategie in slaagt beleggers nu wel te overtuigen van een pittig prijskaartje, of dat de verkopende aandeelhouders water bij de wijn doen.

Die aandeelhouders, waaronder private equity firma TDR en pensioenbelegger PGGM, halen in ieder geval alles uit de kast. Het syndicaat van de tien banken, waaronder de Nederlandse banken ING en ABN Amro, moet de aandelen gaan verkopen.

Potentieel AEX-fonds

Leaseplan, dat getaxeerd wordt op €5 - 6 miljard, is een potentieel AEX-fonds.

Het verwacht onder andere dat consumenten in de toekomst vaker auto’s ad hoc zullen huren in plaats van te bezitten. Het bedrijf denkt dan ook meer een dienstverlener te worden (car-as-a-service) en zo ook in te kunnen spelen op de verwachte grootschalige entree van zelfrijdende auto’s.

Leaseplan zette in de eerste zes maanden van 2018 met €4,8 miljard 2,2% meer om dan een jaar eerder. Steeds meer Europese steden weren dieselauto’s, reden waarom analisten het wagenpark als risico zien.