Verkoop softwarebedrijf Exact op til

Apax haalde Exact in 2015 van de beurs voor 730 miljoen euro. Exact is voornamelijk bekend als leverancier van boekhoudsoftware voor het midden- en kleinbedrijf. Onder sportfans geniet het bedrijf ook bekendheid als persoonlijk sponsor van autocoureur Max Verstappen.

Exact werd in de jaren tachtig opgericht door zes studenten en groeide uit tot een internationaal bedrijf. De onderneming heeft 1450 werknemers in dienst in veertien landen.