AEX schiet omlaag door renteangst

De AEX sloot 1,6% lager op 544,1 punten. De AMX daalde 0,9% naar 783,5 punten.

Elders in Europa hielden beleggers hun zenuwen beter in bedwang. Alleen de Franse CAC-40 wist de AEX met een neergang van 1,5% bij te houden. De DAX eindigde een bescheiden 0,4% lager, maar de Duitse beurs was woensdag dan ook gesloten gebleven.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,8% en 1,4% lager.

De 10-jaarsrente in de VS steeg woensdag naar het hoogste niveau sinds 2011 en klom donderdag nog iets verder tot ruim 3,2%. De Europese obligatierentes werden meegetrokken met plussen tot 10 basispunten. Dat beleggers in aandelen nerveus reageerden, komt volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING door de snelheid van de rentestijging. „Dat de rente stijgt, is op zich niet raar. Amerikaanse beleggers hebben nu wel een duidelijk alternatief voor aandelen, aangezien de rente op 2-jarig staatspapier tot boven het gemiddelde dividendrendement is gestegen.”

Wiersma hoopt dat beleggers zich volgende week weer meer op de fundamenten gaan focussen, als het bedrijfscijferseizoen van start gaat. „Ik heb er vertrouwen in dat de kwartaalcijfers over het algemeen goed zullen zijn. Wel zullen tegenvallers waarschijnlijk stevig afgestraft worden, zoals we in juli ook zagen.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV denkt ook niet dat de renteangst lang boven de markt blijft hangen. „Ook politieke onzekerheden over onder meer de Brexit, Turkije en Italië zullen op een gegeven moment naar de achtergrond verdwijnen. Zelf blijf ik positief gestemd, want economisch gaat het nog altijd goed.”

Informatieleveranciers in de uitverkoop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigden de informatieleveranciers Relx en Wolters Kluwer onderin met minnen van 4% en 3,6%. „Dergelijke defensieve aandelen die het deels van hun dividend moeten hebben, worden bij oplopende rentes minder aantrekkelijk”, aldus Wiersma.

Unibail-Rodamco-Westfield, dat als vastgoedfonds erg rentegevoelig is, sloot 3,8% lager.

Unilever zakte 3,3%, enerzijds omdat steeds meer aandeelhouders zich tegen de zetel-keuze Rotterdam verzetten. Handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities wijst er voorts op dat de voedings- en wasmiddelenproducent last heeft van de valutaonrust in opkomende markten.

Ahold Delhaize verloor 1,7%, na een koersdoelverlaging door de Amerikaanse zakenbank Raymond James van €20 naar €18,60.

ArcelorMittal leverde 0,7% in. De staalgigant mag van de hoogste rechter in India een nieuw bod doen op branchegenoot Essar.

De verzekeraars eindigden bovenin. „Door hogere rentes gaan de toekomstige verplichtingen bij levensverzekeringen omlaag. Ze hoeven dan dus minder kapitaal aan te houden”, geeft Abma als verklaring.

NN Group en ASR klommen 1,6% en 1,5%.

Aegon pakte er 1,5% bij, ook al omdat zekerheid is gekomen over een rechtszaak. Zijn Amerikaanse dochter heeft een verzekeringskwestie geschikt voor $195 miljoen.

Bij de middelgrote fondsen viel de toeleverancier aan de chipsector Besi 3,5% terug. Sectorgenoot Rudolph Technologies kwam met een winstwaarschuwing. Volgens zakenbank NIBC een signaal van meer onzekerheid.

Smallcap Alfen, producent van hoog- en laagspanningsapparaten uit Almere, won 7,2% na een koopadvies van de Duitse bank Berenberg.

Stamcelopslagbedrijf Esperite daalde op de lokale markt 4%, doordat de verkoop van zijn belang in CryoSave South Africa niet doorgaat.

