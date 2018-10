'Schikking Aegon onwelkome verrassing'

Transamerica, een Amerikaanse dochter van Aegon, koopt een geschil over leveringsverzekeringen af voor 195 miljoen dollar. De onderneming was in een grote juridische strijd verwikkeld geraakt, waarbij de premieverhogingen uit 2015 en 2016 voor circa 70.000 polissen in meerdere rechtszaken werden aangevochten. Hoewel KBC de schikking betreurt, vinden de analisten het wel goed dat Aegon schoon schip maakt.

KBC handhaaft wel zijn koopadvies voor Aegon, met een koersdoel van 6 euro. Daarbij speelt mee dat de analisten nog steeds enthousiast zijn over een recente meevaller bij Aegon. Door een besparing van ongeveer 1 miljard dollar, door twee entiteiten samen te voegen in de Verenigde Staten, krijgt de verzekeraar immers meer mogelijkheden om zich te roeren op de overnamemarkt.

Het aandeel Aegon opende donderdagmorgen 1,9 procent hoger op 5,72 euro. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de AEX.