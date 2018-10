Ook justitie VS onderzoekt witwassen Danske

Danske is al langer in beeld bij justitie in eigen land wegens witwassen via zijn onderdeel in Estland. Daarbij zouden tussen 2007 en 2015 miljarden euro's zijn weggesluisd. Topman Thomas Borgen trad vorige maand terug wegens de kwestie.

In een losse verklaring meldde Danske ook een streep te zetten door zijn lopende aandeleninkoopprogramma na een verzoek van de Deense financiële toezichthouder. Er zou voor in totaal 10 miljard kronen (1,3 miljard euro) aan aandelen worden ingekocht. Er was al voor 6,8 miljard aan aandelen ingekocht op het moment dat het opkoopprogramma werd gestaakt.