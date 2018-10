Philips met Zwitsers in zee voor zelfmedicatie

Philips en Ypsomed willen technologieën ontwikkelen die controleren of patiënten wel op de juiste manier hun medicijnen gebruiken. Daartoe wordt cloudsoftware van Philips gekoppeld aan intelligente apparaten van Ypsomed, dat is gespecialiseerd in injectiesystemen voor zelfmedicatie. De beoogde doelgroep bestaat uit patiënten met chronische ziekten als diabetes, multiple sclerose of reuma.

De twee partijen verwachten in het vierde kwartaal een definitieve overeenkomst te sluiten. Financiële details hebben ze niet bekendgemaakt.