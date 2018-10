Column: Omkeer aanstaande?

De huidige herstelbeweging duurt inmiddels bijna een maand en startte begin september bij de 533,90. Deze bodem werd gevormd na een korte maar krachtige vrije val beweging. Hiermee werd de laatste steunzone tot aan de belangrijke en drievoudige bodemzone getest. Deze drievoudige bodemzone ligt bij 516 – 517 en werd na de 1e correctie van dit jaar gevormd in het eerste kwartaal.

Ⓒ reuters

De laatste belangrijke steunzone is bij de opwaartse april-gap te vinden die tussen de 529,40 en 533,60 ligt. Met de test van de bovenkant van deze gap een maand geleden werden twee bodempatronen gevormd, een hammer en een bullish engulfing. Dit was het startpunt van de huidige herstelbeweging die krachtiger is dan ik had verwacht.

Neerwaartse trend

Sinds vorige week werd de dalende toppenlijn al meerdere keren doorbroken die bij het startpunt van de meest recente correctie startte (576,90). Toch is hiermee in het middellange nog geen verbetering opgetreden naar mijn mening.

Met deze herstelbeweging kan de volgende lagere top gevormd worden waarna in de laatste maanden de bodemzone bij 516 – 517 weer onder druk gezet kan worden. De huidige trend is neerwaarts gericht en ik verwacht dat deze 3e correctie krachtig kan worden voortgezet. Daarbij is het de vraag of de sinds begin 2009 gestarte bullmarkt ten einde zal komen in de komende maanden. Ik acht deze kans realistisch en heb mijn langetermijnvisie enige tijd geleden verlaagd naar Neutral.

Nieuwe ‘dead cross’?

In het langere technische beeld zagen we dat begin dit jaar de sinds 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. Dit betekende een aanzienlijke verslechtering in het technische beeld. Hiermee kwam een einde aan een langere versteiling binnen de grenzen van de stijgende langetermijntrend.

Deze 2 jaar durende opgaande versteiling zorgde voor een stijging van ruim 50% zonder grotere tussentijdse correcties. Dit jaar hebben tot op heden een drietal correcties plaatsgevonden die telkens rond de 574 startten.

In het langere beeld is hiermee een drievoudige en zware weerstand bij de 574 ontstaan. Elke test van deze weerstand ging verder gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd, in mei een shooting star en augustus werd afgesloten met een dark cloud cover.

Ook werd vorige maand de stijgende middellangetermijnbodemlijn (langs de bodems van de eerdere correcties bij 516 en 544) neerwaarts gebroken. Een verdere aanwijzing voor meer neerwaartse druk in de laatste maanden van dit jaar.

Inmiddels is de afstand tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde ook nog ongeveer 5 indexpunten waarbij het 50-daags gemiddelde snel verder daalt. De kans op een volgende dead cross tussen deze gemiddelden is dan ook realistisch binnenkort.

Topvormingsignalen

Ondanks dat de dalende toppenlijn over de afgelopen twee maanden opwaarts werd gebroken, blijft de kans op de vorming van een lagere top realistisch onder de vorige top bij 565,60. De eerste weerstand ligt nu bij de eerdere top van deze herstelbeweging van vorige week bij 554,35 waarboven nog het 50%-Fibonacci-retracementniveau van deze gehele 3e correctie bij 555,50 is te vinden. Het 50-daags gemiddelde ligt verder bij 556,60. Zolang deze niveaus niet worden gebroken, blijft topvorming in de komende week realistisch. Daarboven ontstaat meer opwaartse ruimte richting de 1e lagere top bij 565,60. We moeten in de komende dagen alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen en de vanaf de 533,90 stijgende kortetermijnbodemlijn.

Deze bodemlijn werd in de afgelopen dagen opnieuw getest maar ook te sterk bevonden. Deze oplopende steunlijn is vandaag bij 547,70 te vinden en loopt dagelijks ongeveer 0,70 punt op. Begin volgende week zal deze steunlijn dus alweer boven de 550 zijn te vinden.

Lager realistisch

Opvallend is dat de test van deze stijgende bodemlijn twee dagen geleden opnieuw gepaard ging met de vorming van een grote hammer. Ook in andere Europese indices zien we nog steeds dat de dalende toppenlijnen veelal intact zijn gebleven en in de Amerikaanse indices zien we ook steeds meer vermoeidheidsverschijnselen ontstaan ondanks dat belangrijke steunpunten nog niet werden doorbroken.

Kortom, de kans op de vorming van een volgende lagere top is realistisch waarna de neerwaartse druk weer snel kan toenemen richting lagere bodems tijdens deze 3e correctie.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van ING Investment Office