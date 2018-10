Column: Positieve energie

Kijk naar de glasbranche, waar ze erg ver zijn op het gebied van isolatie en circulaire economie. Of naar ondernemers die hun machinepark op zonlicht laten draaien in plaats van diesel. Dagelijks zijn mkb-ondernemers bezig om de energietransitie vorm te geven, zonder echte steun vanuit de overheid.

De energietransitie is ook een verdienmodel voor ondernemers. Dat vraagt duidelijkheid en bestendig beleid. Niemand durft te investeren als de overheid morgen anders naar de wereld kijkt. Het uit het niets opleggen van belastingen of korten van stimuleringsmaatregelen maakt de politiek een onbetrouwbare partner.

Iedereen moet een bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen. Het blindstaren op een energieakkoord lijkt de energietransitie meer in de weg te zitten dan te helpen. Investeer in wat er al is. Ga het gesprek aan met ondernemers, faciliteer deze pioniers en gebruik de positieve energie binnen het mkb.