Premie autoverzekering rijst de pan uit

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijker Independer, die naar de premies in acht grote steden heeft gekeken.

Rotterdammers met een auto zijn het allerduurst uit. Hier kost een simpele WA-verzekering €943 per jaar aan premie, 37% meer dan in 2016. Daarna volgen Den Haag met €854 (+33%), Amsterdam met €839 (+35%) en Utrecht €798 (+27%).

De premie ging ook fors omhoog in Tilburg, een stijging van maar liefst 36% naar €769. In Groningen steeg de premie het minst, 18% naar €634.

Autotype

Een verzekeringspremie wordt gebaseerd op woonplaats, leeftijd, rijstijl en type auto. De BMW 3 is het duurst om te verzekeringen, aldus Independer. Daarna volgt de VW Golf. De Volkswagen Polo en Opel Astra gingen met respectievelijk 38 en 36% het sterkst omhoog in premie.

Waar je woont, blijkt erg veel uit te maken voor de verzekeringspremie. Een 21-jarige man die nog geen schadevrije jaren heeft, moet in Rotterdam €1527 per jaar betalen om zijn tweedehands VW-Golfje te verzekeren. In Groningen zou hem dat €866 kosten. En dan gaat het nog wel om de laagste premie.

Bekijk ook: Verzekeraars laten premies fors stijgen

Bij de duurste verzekeraar zou de 21-jarige in Rotterdam nog eens €300 meer betalen. Goed in de gaten houden welke verzekeraar het voordeligst is, loont. De verzekeraar die het voordeligst was toen de auto werd gekocht, hoeft een paar schadevrije jaren later niet meer de goedkoopste te zijn.

Bekijk ook: Met deze tips kun je beter rondkomen

De kans is klein dat de premies voor de autoverzekeringen binnenkort omlaag gaan. Veel verzekeraars maken nog steeds verlies op hun autoverzekering. Op elke euro premie zou volgens schadespecialist CAD 22 cent moeten worden bijgelegd. Door toenemende drukte en afleiding door smartphones zijn er meer aanrijdigen. Het schadebedrag is ook hoger.