Effect van sociale projecten meten

De eye-opener in Kenia genas Koekoek van zijn wens voor de goededoelensector te werken. „Een functie bij een bank leek me beter: een commercieel bedrijf, maar met een sterke maatschappelijke rol.”

Belastingbetaler

Vanuit zijn functie als relatiemanager bij ABN Amro kwam Koekoek in aanraking met de Social Impact Bond (SIB): een methodiek waarbij investeerders maatschappelijk projecten financieren. Overheid of fonds betalen alleen uit bij meetbaar resultaat. „Ik was meteen enthousiast: duidelijke doelen en metingen en de belastingbetaler betaalt ook alleen voor resultaat.”

Al snel ontstond de eerste samenwerking, met de gemeente Rotterdam: de Buzinezzclub helpt mensen aan het werk en draait niet op gemeentesubsidie, maar op investeringen van ABN Amro en Start Foundation. Resultaat wordt gemeten op basis van de terugloop in uitkeringen. Op die manier werden in korte tijd al zes deals gesloten.

Vleugels

Omdat je als commerciële instelling maar tot op zekere hoogte het verschil kunt maken, besloot Koekoek samen met oud-collega Björn Vennema (die na ABN Amro via Social Finance UK bij de innovatie-afdeling van Deloitte was terechtgekomen) de methode onder de vleugels van hun werkgevers vandaan te halen en het ondernemersavontuur aan te gaan.

Met ABN Amro en het Oranje Fonds als founding partners bouwen de heren nu met een klein team aan een ecosysteem. In 2019 moet het eerste resultatenfonds een feit zijn, waaruit de SIBs worden betaald.