Luxueus baden in design

Het begon 15 jaar geleden met een in roestvrij staal vormgegeven vrijstaande douche met een opvallende ring om de watertoevoer te regelen. Moerman wist bij de oprichting al dat hij JEE-O tot internationaal merk wilde uitbouwen. „De eerste jaren heb ik me puur op Nederland gericht. Ik wilde eerst een kwaliteitsmerk neerzetten.”

New York

De doorbraak kwam zes jaar geleden met de, in samenwerking met de Amsterdamse ontwerpstudio Grand & Johnson ontworpen, Soho-serie. De inspiratie hiervoor haalde Moerman uit New York. „Nadat we die serie hadden getoond op een grote sanitairbeurs in Frankfurt kwamen zowel distributeurs als ontwerpers naar ons toe.”

Moerman geeft aan dat hij in het begin wel fouten heeft gemaakt. „Ik ben bijvoorbeeld in zee gegaan met een distributeur die heel enthousiast over onze producten was, maar achteraf een eenling bleek zonder professioneel netwerk.”

Het bedrijf is nog op zoek naar een distributeur in China. „Het moet een partij zijn die het juiste netwerk heeft. Daar nemen we onze tijd voor. Dat kan ook, want we hebben al een goede omzet, het is dus geen moeten.”

Persoonlijk

De producten zijn nu in 50 landen verkrijgbaar. Alle distributeurs heeft Moerman persoonlijk ontmoet. „Het eerste contact verloopt altijd online. Zodra ik het gevoel krijg dat ik er heen moet, doe ik dat.”

Op die manier reisde Moerman recent af naar Australië. „De distributeur heeft een groot netwerk in de sanitairbranche en vertegenwoordigt bekende merken als Villeroy en Boch. Om onze producten te laten opvallen is het belangrijk dat de distributeur ze beleeft en voelt.”

Bij de keuze voor de collecties heeft de distributeur veel inspraak. „De interesse in een bepaalde stijl verschilt per werelddeel en de distributeur kent zijn markt. Zo was ik ervan overtuigd dat de Soho-serie het beste zou aanslaan in Australië, maar na mijn presentatie bleek het de Flow-serie van de Italiaanse ontwerper Brian Sironi te zijn.”

Rituals

Hoewel JEE-O in de sanitairwereld nog een kleine partij is, valt het merk volgens Moerman wel op. „Designers meldden zich zelf bij ons, omdat we ze de kans bieden een onderscheidende collectie te maken.” Binnenkort presenteert het bedrijf de nieuwe Bloom-collectie die ontworpen is door de Nederlandse ontwerper Edward van Vliet.

Bij de meeste consumenten is JEE-O nog onbekend. „Onbewust kennen veel mensen onze producten wel. De kranen van de watertafels in alle Rituals-winkels zijn namelijk van ons.” Ook hotels in binnen- en buitenland zijn uitgerust met sanitair van JEE-O. De consumentenmarkt is met 85% de grootste tak.

De export is goed voor 70%, maar Nederland is heel belangrijk voor het bedrijf. „Het is onze testmarkt. Als producten en marketinguitingen hier aanslaan, weten we dat het ook in andere landen wel goed komt. Daarom heb ik ook zoveel vertrouwen in Australië. In Nederland hebben we de trein zelf aan moeten duwen, down-under stappen ze in een trein die al rijdt.”