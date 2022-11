Doorschakelen naar gratis nummer straks verboden

Dat maakt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend. Alle aanbieders hebben een brief gekregen. Ze kunnen hun dienst aanpassen, of hun nummer uit de lucht halen. De ACM gaat hier actief op controleren.

Advertentie bovenaan

Mensen die via een zoekmachine opzoeken hoe ze bijvoorbeeld naar de GGD of Belastingdienst kunnen bellen, komen vaak uit bij advertenties voor betaalde telefoonnummers die naar de gratis 0800-nummers staan doorgeschakeld. Deze advertenties staan vaak bovenaan bij de resultaten van zoekmachines.

Volgens de ACM hebben bellers vaak niet door dat ze via een betaald telefoonnummer bellen naar een dienst die eigenlijk gratis is, ook niet als de doorschakeldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn. Vaak is het tarief wel zo’n euro per minuut en dit blijft doorlopen na het doorschakelen. De kosten kunnen zo flink oplopen.

0906-nummer

De overheid legt het tegen betaling doorschakelen naar andere instanties via telefoonnummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909 ook aan banden. Deze praktijk wordt vrijwel geheel verboden, meldt de ACM.

Betaalde doorschakelnummers die beginnen met 18, zogenoemde abonnee-informatienummers, blijven wel toegestaan. Deze doorschakeldiensten krijgen wel te maken met strengere regels. Deze 18-nummers doen vaak dienst als te bellen telefoonboek voor mensen die moeite hebben met het online zoeken naar telefoonnummers. Wel moeten bellers dan informatie krijgen over de kosten. Dit mag vanaf 16 december 2024 nog maximaal €10 per gesprek zijn.

Last onder dwangsom

Als houders van de telefoonnummers de regels overtreden, kan de ACM een last onder dwangsom of een boete opleggen. Ook kan de toezichthouder de telefoonnummers afpakken van doorschakeldiensten.

Bekijk ook: Waakhond ACM trekt nummers misleidende coronatestlijn definitief in

„Wij zijn blij dat de regels nu zijn aangescherpt, want het onbedoeld gebruiken van doorschakeldiensten kan consumenten en bedrijven opzadelen met hoge kosten”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.