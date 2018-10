Column: Obligatiemarkten gaan onrustige tijd tegemoet

Het monetaire beleid in de VS en in veel opkomende markten (EM) wordt steeds krapper, maar de kredietcyclus is verre van voorbij. In Europa en Japan blijven de centrale banken extreem lage rentes aanhouden en vasthouden aan het beleid om de geldhoeveelheid hoog te houden.

Ook is het zo dat de economische indicatoren over het algemeen zwakker zijn in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat eerdere metingen buitengewoon sterke cijfers lieten zien en dat het uitblijven van een correctie naar meer duurzame niveaus onwaarschijnlijk was.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties

Met dit in het achterhoofd geven we de voorkeur aan bedrijfsobligaties in plaats van staatspapier, vooral in de VS, waar de economie als een geoliede machine draait. De arbeidsmarkt wordt er krapper met looninflatie als resultaat. Dit gaat waarschijnlijk een extra fiscale stimulus aanwakkeren. Als tegenmaatregel zal de centrale bank daar doorgaan met het verkrappen van het monetaire beleidsprogramma.

Niet zonder risico’s

Beleggers moeten wel rekening te houden met een flinke tegenwind in de vorm van oplopende politieke spanningen in Italië, aanhoudende handelsconflicten en natuurlijk waarderingen. In de kredietmarkten in de VS is het verschil in risicopremies tussen high yield (risicovolle) en Investment Grade (van hoge kwaliteit) bedrijfsobligaties historisch gezien extreem laag. Vaak lijkt de stapsgewijze toename van het kredietrisico door het overschakelen van Investment Grade naar high yield niet te worden gerechtvaardigd door de toenemende winst in creditspreads en mijn voorkeur gaat in dit geval uit naar de obligaties van hogere kwaliteit.

Vooruit kijkend denk ik dat vastrentende markten voor verschillende uitdagingen komen te staan. Er is een diepgaande tweedeling tussen aan de ene kant solide economische fundamenten in grote delen van de wereld en aan de andere kant de aanzienlijke politieke risico’s. Het samenspel van deze tegenstrijdige krachten schudt markten op waardoor de volatiliteit toeneemt. Het is aannemelijk dat deze dynamiek zich voortzet.

Wolfgang Bauer is Portfolio Manager bij M&G