Creatieve Tex Gunning laat bedrijven groeien

Louis Willem Gunning, roepnaam Tex, maakte voor beleggers allereerst echt naam bij Vedior, de uitzender die in 2008 voor de hoofdprijs door Randstad wordt gekocht.

De als consultant begonnen Nederlander leerde daarvoor bij was- en voedingsmiddelenbedrijf Unilever hoe je het tij moet keren bij een vastgelopen multinational. Hij werkte er van 1983 tot 1995, totdat hij chairman werd bij Unilever Foods en ook verantwoordelijk werd gemaakt voor alle smeerproducten. Hij zou 25 jaar bij het concern werken.

In 2000 vertrok hij naar Azië, om de voedselproducten van het Brits-Nederlandse Unilever in de snelgroeiende markt aan de man te brengen.

Tex Gunning ten tijde van de overname van TNT door FedEx. Ⓒ ANP

In het boek ’To the desert and back, the story of the most dramatic business transformation on record’ lezen we hoe Gunning zijn kantoorpersoneel, dat geen idee heeft hoe slecht het bedrijf Unilever er toen voor stond, meetroonde naar een pakhuis in Oss. Daar zagen ze met eigen ogen de torenhoog opgestapelde pallets met lekkende en bedorven blikken soep en rookworsten. Het schokeffect werkte.

Harde jeugd

Een harde, niet altijd gelukkige jeugd maakte van de kleine Gunning uiteindelijk een zelfverzekerd mens. Een stropdas draagt hij alleen op de foto in het jaarverslag, ’want dat past niet bij een expressbedrijf’, zo stelt hij in zijn jaren bij TNT Express.

Overigens deed hij ook bijna elke persconferentie bij Vedior (2007-2008) zonder das, bij AkzoNobel (2008-2013) zelfs eens in polo. In militaire dienst wordt hij berispt, omdat hij bij een officiële gelegenheid in spijkerbroek verschijnt.

Gunning (l) in december 2007 bij de aankondiging van de fusie van Vedior en Randstad. Ⓒ MOUW, RICHARD

Ten tijde van de overname van Vedior was er overigens kritiek op de premie (€1,5 miljoen) die Gunning opstreek. Vedior werd voor €3,5 miljard verkocht aan Randstad. Bij TNT Express (2013-2016) zag hij nu af van zijn kortetermijnbonus, omdat die volgens hem niet paste bij een bedrijf in reorganisatie.

Cultuur belangrijker

Verder trekt hij tijd uit om zijn visie het bedrijf in te praten. „Cultuur is uiteindelijk belangrijker dan strategie, is één van zijn uitspraken. „TNT moet weer meer worden dan louter een kostenbesparingsoperatie’, vertelt hij zijn medewerkers dan ook. Die worden uitgenodigd mee te denken, met slogans als: „De trein is vertrokken, ben jij aan boord? Ben jij een agent van verandering?”

Bij AkzoNobel stond hij te boek als de man die de hele dag naar zijn iPod luisterde, met knetterharde house, maar ook klassieke muziekstukken. Operationeel kwam hij bij AkzoNobel niet super uit de verf, maar zijn personeel liep met hem weg.

Gunning in april 2015 tijdens de overname van TNT Express door het Amerikaanse FedEx. Ⓒ ANP

Hij zegt in die dagen mensen als team te beoordelen, niet als individu. Omdat alleen zo complexe problemen intelligent op te lossen zijn, aldus Gunning.

President-commissaris Antony Burgmans boorde zijn oude contact aan en zette hem er neer nadat Brussel de overnamepoging van UPS torpedeerde. In gedachten was hij al met pensioen toen hij na vijf jaar bij verfmaker AkzoNobel uit de raad van bestuur vertrok. Hij wilde zijn tijd wijden aan lezingen over zijn visie op persoonlijke ontwikkeling. Tot Burgmans belde.

„Ach, ik ben vaker met pensioen gegaan. Dat kan nog wel een keer”, besloot hij.

Handige herstructureerder

Het in 1963 opgerichte LeasePlan, uitgegroeid tot het op een na grootste leasebedrijf ter wereld, kaapte de herstructureerder Gunning handig weg.

De als econoom in Rotterdam geschoolde opgeleide bestuurder voerde talloze vernieuwingen door bij bedrijf dat vroeg over een online wagenparkbeheersysteem beschikte. Het heeft naar eigen zeggen inmiddels 1,8 miljoen leaseauto’s in 32 landen.

Gunning, tevens commissaris bij FrieslandCampina, is in het concern met 6600 werknemers tegelijkertijd de man gebleken die de taal van aandeelhouderswaarde spreekt. Hij kent het spel met grootaandeelhouders als pensioenuitvoerder PGGM en eerder zakenbank Goldman Sachs.

Gunning heeft het concern rijp gemaakt voor een beursnotering, een halfjaar geleden werd die nog uitgesteld, donderdag bevestigde Gunning de notering die het concern ongeveer €7,5 miljard waard maakt. Over het tweede kwartaal boekte Leaseplan €2,4 miljard omzet bij €152 miljoen nettowinst.

