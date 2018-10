FNV wint zaak over 'flitsfaillissement'

Princen werd in april 2015 failliet verklaard en maakte vrijwel meteen een doorstart. Daarbij werden niet alle werknemers overgenomen. Volgens FNV gebruikte het bedrijf het 'flitsfaillissement' om werknemers te lozen, met name oudere arbeidskrachten en werknemers met ,,een vlekje".

De uitspraak betekent volgens FNV een grote overwinning voor alle werknemers in Nederland die in dezelfde situatie terechtkomen. Zij worden nu toch beschermd door de wet, aldus de bond.

Een eerdere procedure tegen het faillissement en tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomsten werd door FNV en de werknemers verloren. In het proces tegen de doorgestarte onderneming oordeelde de rechter wel in het voordeel van de bond en de medewerkers. Princen kan nog in beroep tegen de uitspraak.